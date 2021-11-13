Akımtoplar ne demek, TDK'ya göre Akımtoplar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akımtoplar ne demek? Akımtoplar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akımtoplar kelimesi. Peki akımtoplar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akımtoplar nedir, akımtoplar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKIMTOPLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akımtoplar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akımtoplar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akümülatör

