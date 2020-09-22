Akın Akınözü'nün hayranlarından anlamlı jest!

Hercai dizisinin Miran'ı yakışıklılığı ile ilgi gören Akın Akınözü'nün hayranları genç oyuncunun doğum günü için Kansersiz Yaşam Derneği, Lösev ve Darüşşafaka Derneği'ne ünlü oyuncu adına bağışta bulundular.

Hayranlarının şu ana kadar 14 bin TL tutarında bağış yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Akın Akınözü adına Bitlis'te bir kütüphane de kuruldu.

Bugün 30 yaşına giren Akın Akınözü'nün küçüklük fotoğrafı da sosyal medyayı salladı.