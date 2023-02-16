Akin Koroglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akin Koroglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akin Koroglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akin Koroglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akin Koroglu 8 Ocak 1990 tarihinde Isparta şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Akın İsmail Köroğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akin Koroglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akin Koroglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akin Koroglu'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akin Koroglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/turkanakin3280/

Akin Koroglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akin Koroglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akin Koroglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akin Koroglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ispartaspor

5 Eylül 2011 yılında Elazığspor U21

5 Eylül 2012 yılında Emrespor

30 Haziran 2013 yılında Elazığspor U21

19 Ağu 2013 yılında İstanbulspor

21 Ocak 2016 yılında Bayburt Grup Öİ

13 Temmuz 2016 yılında Tekirdağspor

12 Ocak 2017 yılında Kahramanmaraş

25 Ağu 2017 yılında Tokatspor

29 Ağu 2019 yılında Bld Derince

3 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

15 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

12 Ocak 2022 yılında Çatalcaspor

Akin Koroglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akin Koroglu şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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