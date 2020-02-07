Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden biri olan eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Serdar Ö.'nün gözaltına alınmasına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli Mehmet Serdar Ö. 4 Şubat'ta yakalandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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