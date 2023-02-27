Akinari Kawazura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinari Kawazura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akinari Kawazura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akinari Kawazura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akinari Kawazura 3 Mayıs 1994 tarihinde Kyotanabe, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 河面 旺成 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akinari Kawazura Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRAIN VERSE yapmaktadır. Akinari Kawazura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akinari Kawazura'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Akinari Kawazura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akinari Kawazura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akinari Kawazura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akinari Kawazura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2017 yılında Omiya Ardija

9 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

Akinari Kawazura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akinari Kawazura şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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