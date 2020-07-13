Akıncı, Gaziantep’in İSO 500 başarısını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırma Sonuçlarını" değerlendirerek, listede yer alan Gaziantepli firmaları kutladı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Gaziantep'ten 26 firmanın yer almasının gurur verici olduğunu belirten GTB Başkanı Akıncı, küresel alanda ivme kaybeden ekonomik aktivitelere rağmen Gaziantep'in ekonomide yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini söyledi.

2017 ve 2018 yıllarında İSO 500'de yer alan Gaziantepli firma sayısının 24 olduğunu anımsatan Akıncı, "2019'da dış faktörlerin de etkisiyle yaşanan çeşitli ekonomik sorunlara rağmen Gaziantepli firmalarımız gece gündüz demeden üretmeye, ihracata ve istihdama katkı sağlamaya devam etti. Bu sayı 2019'da iki artışla 26'ya yükseldi. Amacımız ve hedefimiz bu rakamın çok daha yüksek noktalara taşınması ve şehir olarak milli ekonomimize sağladığımız desteğin daha da artması" dedi.

Akıncı, büyük bir azim ve kararlılıkla her türlü şartta üretmeye devam eden Gaziantepli firmaları ve çalışanlarını yürekten kutladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA