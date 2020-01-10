AKINCI ile ilgili dikkat çeken paylaşım!

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci test uçuşunu da başarıyla tamamlamasının ardından Baykar Savunma'dan açıklama yapıldı.

Baykar Savunma'nın açıklaması şöyle:

Bayraktar AKINCI, Sistem Doğrulama Testi kapsamında 5000 feet irtifada 1 saat 6 dakika havada kaldı.

Eylül'de yapılan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenen İnsansız Hava Aracı Akıncı TİHA 2. kez gökyüzü ile buluştu. Baykar Savunma Akıncı TİHA'nın havalandığı anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

İşte Baykar Savunma'dan yapılan o paylaşım

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.



Bu gurur Aziz Milletimizin!#MilliTeknolojiHamlesi?✈️??? pic.twitter.com/ToGekMxUKQ — BAYKAR (@Baykar_Savunma) December 6, 2019

AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

- Milli haberleşme sistemi

- Milli AESA radar

- İrtifa 40.000 ft

- Havada kalış süresi 24 saat

- Kalkış ağırlığı 4.5 ton

- Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili

- Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.

Konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olmasıyla dikkat çeken Akıncı TİHA, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.

Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak olan Akıncı, hava bombardımanı icra ederek milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılabilecek. Akıncı İHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesini çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek.