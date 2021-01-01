Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle

Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı canlı izle linki bu akşam ATV ekranlarında yayın hayatına girecek olan yeni dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Baş rollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Akıncı 1. bölüm izle linki haberimizde...

Akıncı dizisi değişik tarzı ve konusuyla ATV ekranlarında dizi severlerle 1 Ocak Cuma akşamı yani bu akşam saat 20.00’da buluşacak.

AKINCI KONUSU NEDİR?

Akıncı, televizyonlarda yayınlanacak ilk yerli süper kahraman dizilerinden biri olmasıyla baya merak ve heyecan uyandırıyor. Akıncı dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini "Sultanım'ın Şehri" dediği İstanbul'a adayan Akıncı Fatih, İstanbul'u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti. Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını "Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti!" repliğiyle paylaştı.

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı İstanbul'un çeşitli tarihi semtlerinde ve tüm İstanbul'da geçiyor.