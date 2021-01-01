Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle1 Ocak Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Uğur Şahin'den korkutan açıklama: "Şu an durum çok iyi gözükmüyor"O ülkede korkunç olay! Araç feribottan düştü: 1'i bebek 9 ölüKanal İstanbul ile ilgili yeni gelişme! Bakan Kurum tarih verdiTFF Başkanı Nihat Özdemir: “Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek”On Numara çekiliş sonuçları 1 Ocak 2021 (MPİ)Masterchef final ne zaman? | Ne zaman bitecek? | Masterchef Türkiye 2020 ödülü nedir?Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdüVeteriner Hekim Tugay İnanoğlu kimdir? Neden tepki aldı? Tugay İnanoğlu hakkındaki kötü yorumlar neler?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle

Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle

Akıncı 1. bölüm izle | Aksiyon sahneleri ve ilginç konusuyla büyük ilgi gören Akıncı 1. bölüm ile 1 Ocak Cuma günü saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanırken bir çok dizi sever Akıncı canlı izle linkini araştırmaya başladı. Peki Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı canlı izle...

Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle

Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı canlı izle linki bu akşam ATV ekranlarında yayın hayatına girecek olan yeni dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Baş rollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi Akıncı 1. bölüm izle linki haberimizde...

AKINCI 1. BÖLÜM İZLE

Akıncı dizisi değişik tarzı ve konusuyla ATV ekranlarında dizi severlerle 1 Ocak Cuma akşamı yani bu akşam saat 20.00’da buluşacak.

Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle

AKINCI KONUSU NEDİR?

Akıncı, televizyonlarda yayınlanacak ilk yerli süper kahraman dizilerinden biri olmasıyla baya merak ve heyecan uyandırıyor. Akıncı dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini "Sultanım'ın Şehri" dediği İstanbul'a adayan Akıncı Fatih, İstanbul'u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi.

Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı 1. bölüm izle | Atv canlı izle

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti. Yıldıray Şahinler ise Cevdet Emiroğlu karakteri ile ilk kez izleyiciyle buluştu ve dizinin başrollerinden birinin de İstanbul olacağını "Burası İstanbul… Kibrin kül olduğu yangının başkenti!" repliğiyle paylaştı.

o.jpg

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı İstanbul'un çeşitli tarihi semtlerinde ve tüm İstanbul'da geçiyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT