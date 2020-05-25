Akıncı TİHA’nın belgeseli büyük ses getirdi!
Türkiye’nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) geliştirme çalışmaları, belgesel olarak Baykar Technologies'nin YouTube kanalında yayınlandı.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:00
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