Akıncı'dan, Rum lidere 'doğal gazda ortak komite kuralım’ önerisi (2)

RUM LİDER, ÖNERİYİ REDDETTİ

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Akdeniz'deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili "ortak komite kuralım" önerisini reddetti.

Rum medyasının haberine göre Anastasiadis, Akıncı'nın önerisini "ısıtılarak yeniden masaya konulan bir yemek" olarak niteledi.

DHA