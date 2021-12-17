Akınkayası ne demek, TDK'ya göre Akınkayası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akınkayası ne demek? Akınkayası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akınkayası kelimesi. Peki akınkayası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akınkayası nedir, akınkayası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKINKAYASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akınkayası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akınkayası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaya balığıgiller familyasından derin ve uzaklarda yaşayan ince, uzun bir tür balık

