Akinkunmi Amoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinkunmi Amoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akinkunmi Amoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akinkunmi Amoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akinkunmi Amoo 7 Haziran 2002 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Akinkunmi Ayobami Amoo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akinkunmi Amoo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CIA yapmaktadır. Akinkunmi Amoo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akinkunmi Amoo'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Akinkunmi Amoo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amooakin123/

Akinkunmi Amoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akinkunmi Amoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Akinkunmi Amoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akinkunmi Amoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Haziran 2020 yılında Hammarby

31 Ocak 2022 yılında FC Kopenhag

Akinkunmi Amoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akinkunmi Amoo şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Akinkunmi Amoo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brightville Academy, Sido's FC (-2020)

Nijerya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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