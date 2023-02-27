Akinori İchikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akinori İchikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akinori İchikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akinori İchikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akinori İchikawa 19 Ekim 1998 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 市川 暉記 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akinori İchikawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Akinori İchikawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Akinori İchikawa'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Akinori İchikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akinori İchikawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akinori İchikawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akinori İchikawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2019 yılında Gainare Tottori

31 Ocak 2020 yılında Yokohama FC

Akinori İchikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akinori İchikawa şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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