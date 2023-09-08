Akiş GYO ve Viveka’dan iş birliği

Perakende ve girişimcilik ekosistemi için yeni bir dönemin kapılarını aralayan PİM (Perakende İnovasyon Merkezi) Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı, Akiş GYO ve Viveka iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Akiş GYO ve Viveka’dan iş birliği

Perakende ve girişimcilik ekosistemi için yeni bir dönemin kapılarını aralayan PİM (Perakende İnovasyon Merkezi) Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı, Akiş GYO ve Viveka iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Akiş GYO ve Viveka iş birliğiyle yenilikçi girişimlere yatırım fırsatları sunan PİM Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı başlıyor. "Her işimizin temelinde mutluluğunuz var" ilkesiyle yola çıkan Akiş GYO, gayrimenkul sektöründe elde ettiği başarıyı şimdi de perakende ve girişimcilik alanına taşıyor. İki şirket, PİM (Perakende İnovasyon Merkezi) Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı ile girişimcilerin liderlik kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra aynı zamanda iş stratejileri, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli konularında da girişimcilik ve perakende ekosistemine ciddi katkılar sağlamayı hedefliyor.

Türkiye ve dünya genelinde yatırımcılarla doğrudan bağlantı imkânı

Yapılan açıklamaya göre, özellikle Akbatı ve Akasya gibi önemli projelerle Türkiye'nin gayrimenkul yatırım sektöründe belirgin bir iz bırakan şirket, 2013 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte ve sektöründe inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla bu alanda da ilk akla gelen şirket olma özelliğini sürdürüyor. Diğer taraftan 2009 yılından itibaren girişimcilik ekosisteminde stratejik inovasyon danışmanlığı konusunda kritik bir role sahip Viveka, PİM Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı'nın iş ortağı ve yürütücüsü olarak faaliyet gösteriyor. Viveka'nın sahip olduğu geniş start-up ağı ve derin girişimcilik ekosistem deneyimi ile şirketi güçlü yatırımcı alt yapısı, PİM programını öne çıkaran en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Büyüme aşamasındaki girişimler için tasarlanan PİM, yatırımcı ilişkileri ve iş stratejileri konularında da mentorluk hizmetleri sağlıyor. Bu çok boyutlu destek platformu, girişimlerin sürdürülebilir bir büyüme stratejisi oluşturmasına olanak tanıyor. Programın kapsamında şirketin perakende sektöründeki müşteri ağına, özel erişim ve ikili görüşme imkânı elde edecek olan start-up'lar, bu stratejik görüşmeler sayesinde sektörel dinamiklere hızlı bir adaptasyon sağlayacaklar. Ayrıca, potansiyel iş ortaklıklarını stratejik bir perspektiften değerlendirme fırsatını yakalayacaklar. Sürdürülebilir ve etkili bir büyüme stratejisi arayan yenilikçi ve yüksek potansiyelli girişimler için PİM Yatırıma Hazırlık ve Hızlandırma Programı, kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor. Program kapsamında seçilen girişimler demo/poc ve potansiyel yatırım fırsatlarından da yararlanabilecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Emeklilere çift maaş alma imkanı geliyor
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Enerji hamlesi etkisini göstermeye başladı, 25 milyon dolar Türkiye'nin cebinde kaldı
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Bu gün Piyasalar ne durumda? Altın, Dolar, Euro alıp satacak olanlar dikkat! 7 Eylül Perşembe güncel fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! 2 bin işçi alımı yapılacak
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Kredi kartı ile alışveriş yapanlara kötü haber! Yeniden düzenlemeye gidiliyor
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Müşterilerine duyurdu! Pizza restoran zinciri ‘Gel-Al’ servisinde indirim!
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Emeklilere yeni müjde? SSK ve Bağ- Kur emeklisine Cumhuriyet Bayramı ve emekli ikramiye ödemesi, İşte muhtemel emekli maaş tablosu
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Petrolde sevindirici haberler gelmeye devam ediyor! Faraşin Yaylası'ndan petrol müjdesi bekleniyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!