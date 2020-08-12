Akit gazetesi sosyalist partiyi hedef gösterdi

Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Ak Partili kadınları kastettiği bir yazısında, kadınlara yönelik hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine birçok ilde Ak Parti Kadın Kolları üyeleri tarafından hakkında soruşturma başlatılan Dilipak'a bir dava da Halkın Sosyalist Partisi tarafından açıldı. Bunun üzerine yeni Akit gazetesi yazarı Faruk Arslan, bugün yayınlanan yazısında, siyasi partiye çeşitli suçlamalar yönelterek Halkın Sosyalist Partisi Kadın-Çocuk Komitesi'ni hedef gösterdi.

"MARJİNAL SOLDAN DESTEK"

Faruk Arslan'ın kaleme aldığı 'Çam'ın Çağrısına Marjinal Sol Koştu' başlıklı gazete haberinde, seçimlere katılma hakkı bulunan ve daha önce katılmış olan, resmi anlamda varlığı kabul edilen Hakların Sosyalist Partisi'ne (HSP) ağır suçlamalar yöneltildi. HSP'nin marjinal, terör uzantısı ve DHKP-C terör örgütünün siyasi uzantsı olduğu iddia edilen haberde, "Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi ve sermayedar destekçilerini eleştirdiği yazısını üzerine alınan KADEM kökenli AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın “Dilipak’a dava açacağız” söylemine marjinal soldan destek geldi. Terör örgütü DHKP-C’nin siyasi uzantısı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Abdurrahman Dilipak'ın Yeni Akit gazetesinde yayımladığı köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Ak Partili kadınlara 'fahişe' demesi üzerine ilk suç duyurusunu, 5 Ağustos tarihinde, Halkın Kurtuluş Partisi Kadın - Çocuk Komitesi üyeleri gerçekleştirdi. Ardından Adana, Ankara, Bursa, Balıkesir, İzmir ve İzmir’in Aliağa ilçesinde, Edirne, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, Hatay’ın Samandağ, İskenderun ve Erzin ilçelerinde, Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ve Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de HKP'li kadınlar suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’nin ardından da AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ise 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyen AKP’lilere “fahişe” diyen Abdurrahman Dilipak hakkında, başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanının suç duyurusunda bulunacağını açıklamış, bunun üzerine, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'daki AKP Partili kadınlar, hakaret içerikli köşe yazısı nedeniyle Dilipak'a suç duyurusunda bulunmuştu.

AK Partili kadınlardan Dilipak için 81 ilde suç duyurusu

DİLİPAK KÖŞE YAZISINDA NE DEDİ?

Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!”

Dilipak'a 6 ilden daha suç duyurusu