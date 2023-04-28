Akit Medya Grubu binasında yangın! 17 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor! İstanbul Küçükçekmece'de Akit Gazetesinin de içinde bulunduğu binanın bodrum katında büyük bir yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken 17 saattir çalışmalar hala devam ediyor.

Kübra Beyazoğlu Haber Editörü