Akit Medya Grubu binasında yangın! 17 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor!

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Gazetesinin de içinde bulunduğu binanın bodrum katında büyük bir yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken 17 saattir çalışmalar hala devam ediyor.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Akit Medya Grubu binasında yangın! 17 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor!

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde bulunan Akit Medya Grubu'nun 11 katlı binasının bodrum katında yangın çıktı. Yangın 17 saattir sürerken çalışmalar hala devam ediyor.

BİNA 17 SAATTİR YANIYOR

Dün saat 16:00 sıralarında başlayan yangının bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Akit Medya Grubu binasında yangın! 17 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor!

MADDİ HASAR OLUŞAN BİNADA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü. Yangını söndürme çalışmaları ve binada oluşan hasarın son durumu dronla görüntülendi.

Akit Medya Grubu binasında yangın! 17 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor!

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