Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu yaşamını yitirdi.

Karahasanoğlu'nun cenaze namazının bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağı naaşının ise Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

SİYASİLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yayımladığı baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ömrünü Allah yolunda mücadeleye vakfetmiş, Akit Mdy.Grb.İcra Krl.Bşk.Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine başsağlığı/sabrı cemil dilerim. Rabbim,merhameti/mağfireti ile muamele eylesin Mekânı cennet,makâmı âlî olsun, inşallah" dedi.