Akit TV sunucusu, ders kitaplarında Ramazan Bayramı'na 'Şeker' bayramı dendiği için canlı yayında sinirden çılgına döndü! "Türkiye'nin altından halısı çekildi!"

Akit TV sunucusu Muharrem Coşkun, ana haber bülteninde ilkokul ders kitaplarını yazanlara ve müfredat sistemine ateş püskürdü. Bahsi geçen kitabı ekranlarda veren televizyon kanalında, Ramazan Bayramı'na 'Şeker Bayramı' denmesinin yanlış olduğu ele alındı. Sunucu Coşkun, çocuklara dayatılan yanlış dini bilgilere adeta ateş püskürdü.

"TÜRKİYE'NİN ALTINDAN HALISI ÇEKİLDİ"

İlkokul ders kitaplarında yer alan "Doğru- Yanlış" etkinliği Akit TV sunucusu Muharrem Coşkun'u sinirlendirdi. Kitapta yer alan "Kurban Bayramı'nın diğer ismi şeker bayramıdır" ifadeleri geçen sorusunun cevabı "Yanlış" olurken, sunucudan "Ramazan Bayramı deseydi, çocuk buna doğru diyecekti. İşte bizim bayramlarımız böyle unutturulacak. Bu da resmen Türkiye'nin altından halısının çekilmesi demektir." şeklinde tepki geldi.

Ders kitabı yazarlarına ve müfredata ateş püsküren sunucu, stüdyoda gergin anlar yaşadı.