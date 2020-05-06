Akit TV'de verilen fetva gündeme bomba gibi düştü: 'İnsan orucunu hanımıyla açabilir'
Akit TV'de 'İnanan Genç' isimli programa konuk olan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, ''İnsanı orucunu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bir insan gerçekten hanımını çok özlemiş, dayanamamış, iftara kadar beklemiş orucu hanımıyla açabilir.'' diyerek izleyenleri şaşırttı.
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