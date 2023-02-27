Akito Fukumori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akito Fukumori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akito Fukumori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akito Fukumori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akito Fukumori 16 Aralık 1992 tarihinde Fujisawa, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福森 晃斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akito Fukumori Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Akito Fukumori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Akito Fukumori'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Akito Fukumori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akito Fukumori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Akito Fukumori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akito Fukumori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2015 yılında C'dole Sapporo

31 Ocak 2017 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2017 yılında H. C. Sapporo

Akito Fukumori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akito Fukumori şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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