Akito Fukuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akito Fukuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akito Fukuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akito Fukuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akito Fukuta 1 Mayıs 1992 tarihinde ---, Mie şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 福田 晃斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akito Fukuta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akito Fukuta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akito Fukuta'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Akito Fukuta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/akiton0501

Akito Fukuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akito Fukuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akito Fukuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akito Fukuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında N.I.F.S. Kanoya

16 Ağustos 2013 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2014 yılında N.I.F.S. Kanoya

25 Mart 2014 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2015 yılında N.I.F.S. Kanoya

1 Şubat 2015 yılında Sagan Tosu

4 Ocak 2020 yılında Shonan Bellmare

17 Ağustos 2020 yılında Albirex Niigata

9 Ocak 2022 yılında Sagan Tosu

Akito Fukuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akito Fukuta şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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