Akito Onuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akito Onuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akito Onuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akito Onuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akito Onuma 29 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小沼 昭人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akito Onuma Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Akito Onuma'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Akito Onuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akito Onuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akito Onuma şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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