Akito Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akito Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akito Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akito Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akito Suzuki 30 Temmuz 2003 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 章斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akito Suzuki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Akito Suzuki'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Akito Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akito Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akito Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akito Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında HanUHS

1 Şubat 2022 yılında Shonan Bellmare

Akito Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akito Suzuki şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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