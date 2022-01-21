Akkarıncalar ne demek, TDK'ya göre Akkarıncalar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akkarıncalar ne demek? Akkarıncalar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akkarıncalar kelimesi. Peki akkarıncalar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akkarıncalar nedir, akkarıncalar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKKARINCALAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akkarıncalar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akkarıncalar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağız parçaları iyi gelişmiş, iri başlı, ısırıcı böcekler topluluğu, termitler

