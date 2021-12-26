Akkavak ne demek, TDK'ya göre Akkavak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akkavak ne demek? Akkavak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akkavak kelimesi. Peki akkavak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akkavak nedir, akkavak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKKAVAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akkavak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akkavak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söğütgillerden, yapraklarının altı beyaz olan bir tür kavak, akçakavak, Hollanda kavağı (Populus alba)

