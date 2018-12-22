Akkışla İlçe Entegre Hastanesi röntgen ünitesi açıldı

Akkışla Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi iken Akkışla İlçe Entegre Hastanesi statüsüne yükseltilmesi ve hastaneye hayırsever İzzet Aldemir tarafından röntgen ünitesinin kurulması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Akkışla İlçe Müftüsü Abdullah Korkut, İlçe Hastanesinde görevli personel ve çok sayıda Akkışla sakininin katıldığı tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

İlk konuşmayı yapan Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, Hastanenin statüsünün yükselmesi ve Hayırsever tarafından kurulan Röntgen ünitesinin açılışını yapmaktan memnuniyetini belirterek Hayırsever İzzet Aldemir veİl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli'ye teşekkürlerini iletti.

İl Sağlık Müdürü Benli ise, şunları söyledi:

"Bugün Akkışla Sağlık Merkezinin İlçe Entegre Hastanesi statüsüne yükseltilmesi ve Hayırsever İzzet Aldemir tarafından yaptırılan röntgen ünitesinin açılışı için buradayız. Buradaki Sağlık Merkezinin Entegre E3 Hastane statüsü kazanmasıyla birlikte röntgen ünitesi, laboratuvar ünitesi, diş poliklinikleri ve 5 yataklı acil servisimiz hizmet vermeye başladı. Yeni yapılan Röntgen Ünitesi ile daha önce röntgen çekimi için Sarıoğlan İlçesine sevk edilen hastalar artık burada bu hizmeti alabiliyorlar. Ayrıca; Akkışla'mızda kanser taramaları, okullarımızda flor vernik diş taramaları, işitme taramaları ve okul aşıları, evlilik öncesi danışmanlık için kan alımı, gebe bilgilendirme ve danışmanlık eğitimleri, obezite ile mücadele kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmetleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerini de vermekteyiz.

Kayseri'mize sağlık alanında daha teknolojik ve modern yapılar inşa etmeye devam ediyoruz. Sağlık sektöründeki gelişmelere paralel olarak Kayseri'yi bir sağlık üssü haline getirmeye çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın "Benim hayalim" dediği Kayseri Şehir Hastanemiz olmak üzere birçok yeni sağlık tesisinin Kayseri'mize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Develi'de 150 Yatak, Bünyan ve Yahyalı'da 75 Yatak kapasiteli hastane inşaatlarımız devam ediyor. İnşallah Sarız ve Akkışla'mıza da 10 Yataklı İlçe Hastanesini kazandırmaya çalışıyoruz.

Yeni hastane projemiz hazırlandı, Bakanlığımız ile yazışmalarımız devam ediyor. Belediye Başkanımız Ali Ergül Bey ile birlikte sıkı bir şekilde konuyu takip ediyoruz. Yeni hastane ile ilgili Başkanımızın çabası ve gayreti takdire şayandır; bu vesileyle huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hastane arsasının tahsisinin tamamlanmasının ardından çalışmalar hız kazanacak ve kısa bir süre sonra temelinin atılacağına inanıyorum.

Hayırseverimiz tarafından yaptırılan röntgen ünitemizin şifaya vesile olması temennisiyle Akkışla'mıza hayırlı olmasını dilerim."

Program, İlçe Müftüsü Abdullah Korkut'un duası ve ünite önünde kurdele kesimi ile son buldu.

Kaynak: İHA