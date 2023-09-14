Akkışlalılar topbaşı Yaptı

3. Akkışla Dostluk Turnuvası Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Aslan'ın başlama vuruşuyla başladı. Bu sene turnuva da 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 6 takımın katıldı.

İlçe dernekleri ile beraber oluşturulan organizasyondaki hedeflerinin sporun tanıştırıcı kaynaştırıcı yönünü kullanarak Kayseri'de yaşayan Akkışlalıları bir araya getirmek olduğunu belirten Tertip Komitesi Başkanı Alparslan Sungur, bu sene üçüncüsü düzenlenen turnuvanın çok güzel hatıralar ve dostluklar oluşturduğunu söyleyerek bu turnuvanın geleneksel hale geldiğini ve herkesin özlemle beklediğini söyledi. Ayraca bu turnuva kendisi ile beraber Akkışla Spor Başkanı Volkan Altındağ, Akkışla Dernek Başkanı Selvettin Uluç, Manavuz Dernek Başkanı Zeki Yılmazer, Kululu Dernek Başkanı Ali Bayazıt, Girinci Dernek Başkanı Erkan Karakuş, Gilaburu Birliği Başkanı Uğur Tunç'un bir araya gelmesi ile yapıldığını belirten Sungur; aynı zamanda takım kaptanları Alevkışla'dan Ahmet Karaarslan, Girinci'den Ayhan Durnacı, Manvuz'dan Selim Şahin, Yukarı Mahalle'den Kahraman Akbal, Şen Mahalle'den Mustafa Görgün, Gilaburu Birliğin'den Yalçın Güner'in emeklerinin de büyük olduğunu kaydetti.

Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur turnuvaya maddi katkı sağlayanlara da teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)