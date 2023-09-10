Akkışla’ya 5.5 Milyon TL’lik Süt İşleme Tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği YİKOB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde günlük 25 ton süt üretimi olan Akkışla ilçesine süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla 5 milyon 500 bin TL maliyetle Süt İşleme Tesisi...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Akkışla’ya 5.5 Milyon TL’lik Süt İşleme Tesisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği YİKOB, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde günlük 25 ton süt üretimi olan Akkışla ilçesine süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla 5 milyon 500 bin TL maliyetle Süt İşleme Tesisi yapacak.

Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ilçesindeki süt üreticilerinin desteklenmesi amacıyla Süt İşleme Tesisi yapılmasını hedefleyen bir yatırıma imza attı. Akkışla ilçesinde var olan tarımsal üretimin kent bünyesinde büyüyen bir potansiyele sahip olması, süt ürünleri üretim sektöründe planlı ve etkin çalışmaların oluşturulması gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminin arttırılması ve kontrol altında devamının sağlanması amacıyla bu sektörde geleneksel olarak üretilen süt ürünlerinin Tarım Bakanlığı gıda mevzuatlarına uygun bir şekilde üretilmesi için Akkışla ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan üretim işletmesinin modernizasyonunu yapıyor. Süt İşleme Tesisi yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalanarak, projenin ihalesi yapıldı.

YİKOB tarafından 1 milyon TL'lik kısmı karşılanacak olan projenin inşaat bakım onarım ve makine alımı toplam bedeli 5 milyon 500 bin TL olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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