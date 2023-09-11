Akkök Holding, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Destek Merkezi kurdu

Akkök Holding, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle İskenderun'da depremden etkilenenlere yönelik Destek Merkezi kurdu. Depremden etkilenen çocukları ve gençleri, özel olarak tasarlanmış atölyelerde bir araya getirecek proje ile 6-23 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin afet sonrası yaşadıkları travmaların azaltılması ve eğitim, sosyal yaşam, eğlence gibi temel ihtiyaçlara ulaşmaları hedefleniyor.

Akkök Holding, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile 6 Şubat'ta yaşanan depremin yaralarını sarmak için İskenderun'da kurduğu destek merkezi ile en az 2 yıl boyunca çocuk, ergen ve gençlere sosyal ve duygusal destek programları başlatıyor. Merkezde depremden etkilen çocuklar ve gençler, özel olarak tasarlanan atölyelerde bir araya gelecek.

6-23 yaş grubundaki çocuk, ergen ve gençlerin yaşadıkları durumun üstesinden gelmeleri, yaşamla ilişkilerini güçlendirmeleri için çeşitli etkinlik, atölye ve uygulamalarla buluşturmayı amaçladıklarını anlatan Akkök Holding CEO'su Gökşin Durusoy, "Holding olarak toplumsal fayda projelerinde ağırlıklı olarak kadın, genç ve çocuklara odaklanmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinde de uzun dönemli bir fayda projesi tasarlarken bu odağı kaybetmemeye dikkat ettik. Toplum Gönüllüleri Vakfı ise uzun yıllardır iş birliği yaptığımız, gençler ile çocuklar için çok önemli projeler hayata geçiren bizim için çok değerli bir proje ortağı" dedi.

Haberin Devamı

Eğitim, sağlık, istismar ve ihlalden korunma ve yaşam hakkı gibi temel hakların sağlanmasıyla birlikte deprem sonrası travmaların azaltılması için uzun soluklu çalışmaların başlatılması gerektiğinin altını çizen Durusoy, "Birlikte iyi olma sürecini kolaylaştırmak istiyoruz. Merkezimizin kapısı başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere afetten etkilenen toplumun her kesimi için açık olacaktır" şeklinde konuştu.

"Destek merkezlerimizi artırmayı hedefliyoruz"

Depremin ilk gününden itibaren binlerce gönüllü ile yardım depolarında görev aldıklarını anlatan Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise afetin yıkıcı boyutu sebebiyle toparlanma sürecinin en az iki yıl olacağını öngördüklerini kaydetti. Bu sebeple dayanışmanın uzun soluklu, desteklerin sürdürülebilir olması gerektiğine inandıklarına işaret eden Kırımlı, "Destek Merkezleri fikri bu inançla ortaya çıktı. Afetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen, ihtiyaçlar hala devam ediyor. TOG'un afet bölgesinde açmaya hazırlandığı on destek merkezinden biri de holdingin katkılarıyla hayata geçiriliyor. Kütüphanelerin ve ders çalışma alanlarının olduğu, farklı yaş gruplarına özel atölyelerin gerçekleştirileceği bu merkezlerde; başta gençler olmak üzere çocukların ve yetişkinlerin sosyalleşebilecekleri alanlar da oluşturmayı hedefliyoruz. Dayanışmanın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu sebeple destek merkezlerimizin sayısını artırarak depremden etkilenen on binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İlerleyen yıllarda bu merkezleri gençlik merkezine dönüştürerek gençleri güçlendirmeye devam etmek istiyoruz" dedi.

U şeklindeki merkez tüm çocukları kucaklayacak

Yapılan açıklamaya göre Destek merkezi, U şeklinde 360 metrekarelik bir alana kuruldu. Merkezde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin aynı anda kullanabileceği atölye alanları, ders çalışabilecekleri kütüphaneler ve oyun alanları bulunuyor. Hali hazırda konteyner kentlerde çocukların ve gençlerin en büyük problemi ders çalışacak bir alanlarının olmaması. Merkezdeki 3 atölye odası ve bir de etkinlik alanı ile çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi ve kendilerine özel bir alanlarının olması hedeflendi.

Tercümanlarla dil bariyerini aşıyoruz

Tiyatro gibi sanat etkinlikleri, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik atölyeleri, kaygı ve stresle baş etme yöntemleri, genel sağlık eğitimleri, afet yönetimi ve temel tedbirler, şiddetsiz iletişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi eğitimler de çocuklar ve gençlerle buluşturuluyor. Bölgede kullanılan tüm diller özelinde tercüman desteğiyle olası dil bariyerinin de ortadan kaldırılmasının planladığı merkezde, proje danışmanları daha önce deprem/afet tecrübesi yaşamış kişiler arasından oluşturuluyor. Proje ekipleri etkinlikleri, çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlıyor.

Neler yapılacak?

İskenderun Destek Merkezi'nde gençler ve çocuklar başta olmak üzere yetişkinlere yönelik de sosyal ve duygusal destek çalışmaları gerçekleşecek. Bu merkezlerde temel hedef; afetten etkilenen gençlerin ve çocukların, afetin oluşturduğu olumsuz etkilerin üstesinden gelmeleri ve iyi olma hallerine destek olmak. İhtiyaç duydukları alanlarda güçlenmelerini sağlamak. Çocuklar için; oyun ve çeşitli başlıklarda atölyeler, okul destek çalışmaları, workshoplar, sinema ve film günleri. Gençler için; kariyer, eğitim ve farkındalık odaklı çeşitli atölyeler, ders çalışma alanları ve okul destek çalışmaları. Yetişkinlere yönelik ise; toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin atölyeler, öz bakım seminerleri, sosyal alanda güçlendirecek eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)