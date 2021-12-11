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Akköy ne demek, TDK'ya göre Akköy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akköy kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akköy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akköy nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akköy kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akköy ne demek, TDK'ya göre Akköy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akköy ne demek? Akköy TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Akköy kelimesi. Peki Akköy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akköy nedir, Akköy kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKKÖY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akköy kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Akköy kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denizli iline bağlı ilçelerden biri

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