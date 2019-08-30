Akkuş’a gölet müjdesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş ilçesi Argan Yaylası'nı turizme kazandırmak ve ilçenin çekim merkezi haline gelmesini sağlamak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yakın bir zaman içerisinde Akkuş'un çekim merkezi haline getirileceğini dile getiren Başkan Güler, "Amacımız Akkuş ilçemizin Argan Yaylası'nda bulunan mevcut havzayı yağmur ve kar sularıyla doldurup burada bir gölet oluşturarak çekim merkezi haline getirilecek" dedi.

"Argan yaylası turizm merkezi olacak"

Evvelden verilmiş sözleri tek tek yerine getireceklerini kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Akkuş'un dünyaca meşhur Argan Yaylası'ndayız. Daha evvelden verilmiş bir sözümüz vardı. Burası turizm bölgesidir. Buraya bir gölet yapmayı düşünüyoruz. OKSİ genel müdürümüz aynı zamanda genel sekreterimizle beraber ön bir etüt yaptık. Amacımız mevcut havzaya yağmur ve kar sularıyla doldurup buraya bir gölet yaparak turizmde çekim merkezi yapmak istiyoruz. Akkuş'umuz zaten güzel bir ilçemiz. Güzelliğine güzellik katalım istiyoruz. Bu bölge daha sonra turizm tesislerinin olduğu herkesin Akkuş'taki Akkuşlularla yurt dışındaki Akkuşlularla ve diğer yerli turistlerimize, misafirlerimize göstereceğimiz güzel bir çekim merkezi olacak. İnşallah bu kışta çalışmalarımıza başlayacağız" diye ifade etti.

Kaynak: İHA