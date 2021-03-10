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Akkuyu nükleer güç santrali nerede? Ne zaman açılacak, ne zaman bitecek? İşte son durum...

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak olan Akkuyu nükleer güç santrali internet arama motorlarında merak konusu oldu. Peki Akkuyu nükleer güç santrali nerede? Ne zaman açılacak? Kapasitesi ne kadar? İşte son durum...

Akkuyu nükleer güç santrali nerede? Ne zaman açılacak, ne zaman bitecek? İşte son durum...

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin  (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı. 

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEREDE? KAPASİTESİ NE KADAR?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Mersin'in Gülnar ilçesindedir. 4 bin 800 megavaat güce sahip olacak reaktörün ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. 

Akkuyu nükleer güç santrali nerede? Ne zaman açılacak, ne zaman bitecek? İşte son durum...

NE ZAMAN AÇILACAK,NE ZAMAN BİTECEK? SON DURUM NE?

Akkuyu Nükleer  Güç Santrali'nin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan'da atıldı. 2020 yılının Nisan ayında ikinci ünitesinin temelinin atılmasının ardından çalışmalar hız kazandı. 2021 yılının 10 Mart'ında üçüncü güç ünitesinin temeli atıldı. Dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.

Akkuyu Nükleer güç Santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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