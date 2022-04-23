Aklı Tam Ayar ne demek, TDK'ya göre Aklı Tam Ayar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aklı tam ayar ne demek? Aklı tam ayar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aklı tam ayar kelimesi. Peki aklı tam ayar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aklı tam ayar nedir, aklı tam ayar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKLI TAM AYAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aklı tam ayar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aklı tam ayar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıllı



AKLI TAM AYAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zaten bu ailede aklı tam ayar kimse yoktur.

