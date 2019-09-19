'Aklım Fikrim Çanakkale' konferansı

ÇANAKKALE'nin, Kale Grubu ile Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü'nün yürütücülüğünde akıllı kent olarak büyümesi amacıyla iki yıl önce başlatılan "Aklım Fikrim Çanakkale" projesi kapsamında uluslararası konferans düzenlendi. Projenin tüm paydaşlarının ve katılımcıların aktif rol aldığı konferansta, kentin akıllı şehre dönüşümü için yapılması gerekenler ele alındı.

Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde ve projenin saha ve raporlama çalışmalarını üstlenen Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde, Çanakkale'nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda bulunarak kentin rekabet gücünü ulusal ve küresel ölçekte yükseltmek amacıyla 2017 Şubat ayında hayata geçen "Aklım Fikrim Çanakkale" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Projenin üçüncü yılında, kentin dönüşümü için model olabilecek, "Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale" temasıyla uluslararası bir konferans düzenlendi.

Troya Müzesi'nde gerçekleşen konferansta Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ve Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve 0Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın da aralarında bulunduğu, uzmanlar, fikir ve düşünce liderleri, akademisyenler, iş dünyası ve teknoloji liderleri gibi değerli konuşmacılar, sürdürülebilir ve akıllı şehirler kavramı hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Dünyadan örnek uygulamalar ve deneyim paylaşımları ile sürdürülebilir ve akıllı şehirler konularına ışık tutulması ve Aklım Fikrim Çanakkale çatısı altında Çanakkale için yeni fikirler geliştirilmesi hedefiyle hayata geçen konferans kapsamında, "Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik', "Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre" ana oturumları ile "Sürdürülebilir ve Akıllı Ekonomi', "Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler" ve Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen AB Türkiye Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında planlanan "Şehir Eşleştirme ve Akıllı Şehirler" olmak üzere üç paralel oturum düzenlendi.

Konferansın açılışında bir konuşma yapan Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu olarak doğdukları topraklara sürdürülebilir değerler katmak için çalıştıklarını ifade etti. Çanakkale'nin potansiyelini gerçekleştirmesine ve akıllı şehir vizyonuna katkı vermeyi önemsediklerini söyleyen Okyay "Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerle Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal mirasına sahip çıkarken, yarını bugünden anlamlı kılmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da, "akıllı şehir" kavramıyla beş yılı aşkın bir süredir yoğun bir şekilde ilgilendiklerini belirtirken, "Çanakkale'nin bu yolda ülkemizde önemli bir adım atması ve bunu Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens ile birlikte atmış olması bizim için büyük bir onur kaynağı" dedi.

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DHA