Aklıselim ne demek, TDK'ya göre Aklıselim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aklıselim ne demek? Aklıselim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aklıselim kelimesi. Peki aklıselim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aklıselim nedir, aklıselim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKLISELİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aklıselim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aklıselim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre aklıselim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağduyu

- Sağduyu sahibi olan

