Akliyat ne demek, TDK'ya göre Akliyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akliyat ne demek? Akliyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akliyat kelimesi. Peki akliyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akliyat nedir, akliyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKLİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akliyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akliyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre akliyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıl yolu ile kazanılan bilgiler

