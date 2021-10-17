Akliyecilik ne demek, TDK'ya göre Akliyecilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akliyecilik ne demek? Akliyecilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akliyecilik kelimesi. Peki akliyecilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akliyecilik nedir, akliyecilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKLİYECİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akliyecilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akliyecilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akliyecinin yaptığı iş

- Akliyeci olma durumu

