Akma Sınırı ne demek, TDK'ya göre Akma Sınırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akma sınırı ne demek? Akma sınırı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akma sınırı kelimesi. Peki akma sınırı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akma sınırı nedir, akma sınırı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKMA SINIRI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akma sınırı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akma sınırı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malzemenin belirli bir gerilme uygulanmasıyla sınırlı ve kalıcı deformasyona uğraması veya belirlenen toplam uzamaya maruz kalması durumundaki mukavemeti

