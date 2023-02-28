Akmal Mozgovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akmal Mozgovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akmal Mozgovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akmal Mozgovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akmal Mozgovoy 2 Nisan 1999 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Акмаль Владимирович Мозговой şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akmal Mozgovoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Akmal Mozgovoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Akmal Mozgovoy'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akmal Mozgovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akmal Mozgovoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akmal Mozgovoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akmal Mozgovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

Akmal Mozgovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akmal Mozgovoy şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Akmal Mozgovoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 22 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 23 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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