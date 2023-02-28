Akmal Ortikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akmal Ortikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akmal Ortikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akmal Ortikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akmal Ortikov 30 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Акмал Ортиков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akmal Ortikov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Akmal Ortikov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akmal Ortikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akmal Ortikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akmal Ortikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akmal Ortikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2015 yılında Navbahor

1 Ağustos 2016 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2017 yılında Navbahor

17 Temmuz 2017 yılında FK Andijon

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında FK Turon

12 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

Akmal Ortikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akmal Ortikov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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