Akmantar ne demek, TDK'ya göre Akmantar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akmantar ne demek? Akmantar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akmantar kelimesi. Peki akmantar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akmantar nedir, akmantar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKMANTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akmantar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre akmantar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi mantarı (Agaricus campestris)

