AKM’de ‘İstiklale Hasret Bir Mütefekkir: Mehmet Akif’ konferansı gerçekleşecek

Büyükşehir Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İsmail Kara'nın konuşmacı olarak katılacağı "İstiklale Hasret Bir Mütefekkir: Mehmet Akif" isimli konferans ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 26 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek "İstiklale Hasret Bir Mütefekkir: Mehmet Akif" isimli konferans ile devam edecek. AKM'de saat 19.00'da düzenlenecek programa Prof. Dr. İsmail Kara konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Prof. Dr. İsmail Kara'nın katılacağı "İstiklale Hasret Bir Mütefekkir: Mehmet Akif" konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir" denildi.

Kaynak: İHA