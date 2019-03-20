AKM’de Yazar Mehmed Niyazi’ paneli gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür-Sanat Etkinlikleri "Kanije'den Çanakkale'ye Destanların Yazarı Mehmed Niyazi" paneli ve anma programı ile devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri 21 Mart Perşembe günü saat 19.30'da AKM'de düzenlenecek olan "Kanije'den Çanakkale'ye Destanların Yazarı Mehmed Niyazi" paneli ve anma programı ile devam edecek.

AKM'de gerçekleştirilecek panele Reşat Şen, Can Alpgüvenç ve Prof. Dr. Cemal Zehir konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mart Kültür Sanat Etkinliklerimiz "Kanije'den Çanakkale'ye Destanların Yazarı Mehmed Niyazi" paneli ve anma programı ile devam edecek. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA