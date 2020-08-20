Akneye eğilimli ciltler için bakım tüyoları!

1.CİLT TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN

Akneye meyilli ciltler ve her cilt tipi için ilk cilt bakımı ipuçlarından biri cildinizi temiz tutmaktır. Yüzünüzü akne eğilimli ciltler için yapılan nazik bir temizleyiciyle günde iki kez temizleyin ve çok sık yüz peelingi kullanmaktan uzak durun. Kese kullanmak iyi bir fikir gibi görünebilir, ancak aslında cildinizi kötüleştirebilir ve cildinizin daha da iltihaplanmasına ve hatta bakterilerin yayılmasına neden olabilir. Yüz temizleyicinizle temiz parmaklarınızla nazikçe masaj yapın ve ılık suyla durulayın.