Akobir Kayumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akobir Kayumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akobir Kayumov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akobir Kayumov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akobir Kayumov 15 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Каюмов Акобир şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akobir Kayumov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFL-Taschkent yapmaktadır. Akobir Kayumov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Akobir Kayumov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Akobir Kayumov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akobir Kayumov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akobir Kayumov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akobir Kayumov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Metallurg Bk.

1 Ocak 2017 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ocak 2020 yılında Bunyodkor

1 Şubat 2021 yılında Istiqlol Fergan

1 Temmuz 2021 yılında Bunyodkor

29 Temmuz 2021 yılında FK Andijon

31 Aralık 2021 yılında Bunyodkor

27 Ocak 2022 yılında Shurtan

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Akobir Kayumov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akobir Kayumov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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