AKOM'dan İstanbullulara flaş uyarı! Bu geceden itibaren başlıyor, 3 gün boyunca sürecek!!

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre bu gecen itibaren İstanbul'da etkili olackalar yağışlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yaşanan yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan AKOM vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

AKOM'dan; "Bu gece saatlerinden etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların yarın içerisinde etkisini artırması, kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde aralıklarla Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemle arz edilmektedir." şeklinde açıklama yapıldı.