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AKOM'dan tedirgin eden uyarı! İstanbullular bu gece yarısından itibaren dikkat..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, gece yarısı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış yaşanması beklendiği bildirildi.

AKOM'dan tedirgin eden uyarı! İstanbullular bu gece yarısından itibaren dikkat..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bu gece yarısı itibarıyla il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. AKOM, ani baskınlar şeklinde düşecek yağışa karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

AKOM'dan tedirgin eden uyarı! İstanbullular bu gece yarısından itibaren dikkat..."

AKOM'DAN UYARI

Yapılan açıklamada, "AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; bu gece yarısı itibarı ile 00.00'dan sonra ısınan havanın yükselmesi nedeniyle il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın sabah saat 10.00'a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM, İstanbulluları etkili yağışlara karşı dikkatli olmaya, gerekli tedbirleri almaya çağırdı. İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta boyunca 28 ile 30 derece aralığında seyredecek" ifadelerine yer verildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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