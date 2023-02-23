Akon Kuek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akon Kuek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akon Kuek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akon Kuek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akon Kuek 10 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akon Kuek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Akon Kuek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akon Kuek'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Akon Kuek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akon Kuek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında VPS
Akon Kuek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akon Kuek şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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