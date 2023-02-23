Akon Kuek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akon Kuek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akon Kuek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akon Kuek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Akon Kuek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akon Kuek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akon Kuek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akon Kuek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akon Kuek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akon Kuek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akon Kuek 10 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur.  Finlandiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akon Kuek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Akon Kuek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akon Kuek'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Akon Kuek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akon Kuek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında VPS

Akon Kuek kimdir

Akon Kuek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akon Kuek şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Akon Kuek nereli

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