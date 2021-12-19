Akont ne demek, TDK'ya göre Akont kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akont ne demek? Akont TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akont kelimesi. Peki akont ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akont nedir, akont kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKONT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akont kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akont kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akont kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödeme

