Akor ne demek, TDK'ya göre Akor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akor ne demek? Akor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akor kelimesi. Peki akor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akor nedir, akor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akor kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması

